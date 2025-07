Napoli cancellati due nomi dalla lista di Manna | le alternative

La squadra partenopea, dopo aver fallito il colpo Dan Ndoye, è alla ricerca di un nuovo esterno offensivo, da regalare quanto prima a mister Conte. Gli azzurri dopo il primo ritiro tenutosi a Dimaro Folgarida, sono pronti a ritrovarsi in quel di Castel di Sangro, con il secondo ed ultimo consueto ritiro pre-stagione. Il Napoli, però, vuole costruire una rosa ben attrezzata in ogni reparto del campo, mettendo a dispozione del mister salentino una squadra che sia in grado di affrontare le tante gare stagionali che attendono il Napoli, cercando di difendere il tricolore appena conquistato e di fare un buon cammino al ritorno in Champions League.

Napoli, problema tecnico al radar: voli cancellati e caos a Capodichino - Disagi per i viaggiatori in partenza o in arrivo da Capodichino. La causa è un problema tecnico occorso al Radar dello scalo, a seguito della manutenzione effettuata dall?ENAV (Ente.

Napoli, guasto al sistema radar: voli cancellati e ritardi a Capodichino - Giornata piuttosto complicata per i viaggiatori che transitano da Napoli Capodichino. L'Enav, infatti, ha informato in queste ore che, presso l'aeroporto campano," a seguito di un malfunzionamento meccanico al sistema radar deputato alla sorveglianza dell'area di avvicinamento dello scalo, è stato temporaneamente ridotto il numero dei voli in arrivo".

Intestazioni fittizie di auto, rete a Napoli: cancellati 77 veicoli. Evasione per 150mila euro - La Polizia Metropolitana di Napoli ha sgominato una rete di intestazioni fittizie di veicoli che ha portato alla cancellazione d’ufficio di 77 auto dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e alla scoperta di un’evasione fiscale da oltre 150mila euro.

Scompaiono i nomi di due giudici meloniani dal panel con Delmastro: tensione con Nordio; «Ma questi chi li ha invitati?», il murales di Laika su Papa Francesco con la lista degli «sgraditi» ai funerali; Teatro San Carlo, il dopo Lissner: se i candidati non brillano, l’ipotesi chiamata diretta.

Calciomercato Napoli, De Laurentiis scatenato! Ndoye, Bonny e non solo ... - Lista acquisti, ci sono altri nomi Ieri, intanto, il ds Manna ha parlato con Cherubini, l’ad del Parma, innanzitutto di Bonny. Scrive corrieredellosport.it

Calciomercato Napoli: 8 nomi sulla lista di Giuntoli, 7 dalla Serie A - Sette di questi giocano in Serie A: Vicario, Parisi e Baldanzi dell'Empoli, Carnesecchi della Cremonese, Doig del ... Segnala calciomercato.com