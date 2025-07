Nadia Rinaldi attacca Carlo Conti | Ci convocate a fare i provini quando è tutto pianificato

“Meritocrazia zero”. A tuonare è Nadia Rinaldi contro Carlo Conti, reo di averla prima ‘illusa’ e poi esclusa dal cast della prossima edizione di Tale e Quale Show. Ma perché a noi professionisti ci convocate a fare i provini, quando è già tutto pianificato? . Convocati, selezionati. ci si aspetta un po’ di rispetto . Tutta la mia stima per la meritocrazia che ormai è in via di estinzione scrive furiosa l’attrice su Instagram. Anche Serena Grandi e Nina Soldano contro il cast di Tale e Quale Show 2025. Le fanno eco, commentando il suo post, altre due attrici come Serena Grandi e Nina Soldano. Hai ragione Nadia, è tutto un circolino e soprattutto sono sempre inesorabilmente gli stessi scrive la Miranda del cinema italiano. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Nadia Rinaldi attacca Carlo Conti: “Ci convocate a fare i provini quando è tutto pianificato”

Isola dei Famosi 2025: “Gli autori non hanno preso il figlio di Nadia Rinaldi…” - Secondo le ultime indiscrezioni, Riccardo Mandolini avrebbe tentato di entrare nel cast del reality, ma non sarebbe stato selezionato L'articolo Isola dei Famosi 2025: “Gli autori non hanno preso il figlio di Nadia Rinaldi…” proviene da Il Difforme.

Chi sono gli ex di Nadia Rinaldi e padri dei figli, sul tradimento dell’ex marito: “Ero incinta, mi ha umiliata” - Nei primi anni del Duemila Nadia Rinaldi ha avuto una storia con il regista Mauro Mandolini e dalla loro love story è nato il primo figlio dell’attrice, Riccardo.

Chi sono i figli di Nadia Rinaldi? Riccardo e Francesca Romana (il primo è famoso) - Nadia Rinaldi ha avuto due figli, da due relazioni diverse, Riccardo Mandolini, nato nel 2000 dalla relazione con il regista Mauro Mandolini.

