Musica in spiaggia a Vecchiano | Dialoghi con Coen e Trabelsi

Sulla spiaggia di Marina di Vecchiano (piazzale Montioni) stasera alle 21.30 va in scena " Dialoghi ", protagonisti Gabriele Coen (clarinetti, sax soprano) e Ziad Trabelsi (oud, voce). Una produzione Toscana Musica. "Dialoghi" è un concerto che unisce due grandi tradizioni musicali del Mediterraneo: ebraica ed araba. Protagonisti di questo viaggio sonoro sono Gabriele Coen, sassofonista e clarinettista noto per l’incontro tra repertorio ebraico e jazz contemporaneo, e Ziad Trabelsi, virtuoso tunisino dell’oud e voce simbolo della musica araba in Italia. Insieme costruiscono un percorso musicale che intreccia melodie antiche e composizioni originali, fondendo elementi di world music, blues, jazz e rock. 🔗 Leggi su Lanazione.it

