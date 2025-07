Musica d’eccellenza tra storia arte e spiritualità ritorna Bobbio Classica

Si rinnova con la stagione estiva, da oltre vent’anni, l’appuntamento con "Bobbio Classica", la rassegna di musica di qualitĂ organizzata dall’associazione Ponte Musicale con il sostegno principale di Comune di Bobbio, Banca di Piacenza e Regione Emilia Romagna e che si avvale della direzione. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: bobbio - musica - classica - eccellenza

Musica della banda e "concerto di fiati in quota" nella suggestiva cornice dei Piani di Bobbio - L’estate musicale 2025 del Corpo musicale Santa Cecilia di Barzio si apre con il debutto di un nuovo evento: “Armonie in Vetta - Concerto di fiati in quota".

Visite notturne al Castello Malaspina dal Verme: storia e musica tra le mura di Bobbio - Lo Iat di Bobbio, attualmente gestito da Target Turismo in collaborazione con il Comune di Bobbio, organizza tre speciali visite guidate in notturna del Castello Malaspina dal Verme di Bobbio con intermezzi musicali a cura del gruppo storico Syntagma Musicum Consort.

Settimana della letteratura, a Bobbio sei giorni di musica, cultura e ospiti d’eccezione - L’estate culturale bobbiese si prepara alla quindicesima Settimana della Letteratura. La manifestazione nasce come sempre su impulso di Edizioni Ponte Gobbo - casa editrice nata trent’anni fa e attiva nel valorizzare in particolare gli autori legati al territorio - che con il Comune di Bobbio, e.