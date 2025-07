Musetti esordio vincente a Toronto | Duckworth battuto in due set

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti ha vinto oggi, martedì 29 luglio, all’esordio nel torneo Atp Masters 1000 di Toronto. L’azzurro, numero 10 del mondo e numero 3 del seeding canadese, dopo il bye del primo turno, si è imposto nel secondo sull’australiano James Duckworth, numero 106 del ranking Atp, in due set con il punteggio di . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Musetti, esordio vincente a Toronto: Duckworth battuto in due set

In questa notizia si parla di: musetti - esordio - toronto - vincente

Internazionali d’Italia 2025: tutto facile per Musetti, esordio ok anche per Tsitsipas e Medvedev - Esordio comodo per Lorenzo Musetti agli Internazionali d’Italia 2025 di Roma. Il carrarino ha impiegato un’ora e 25 minuti per avere la meglio sul finlandese Otto Virtanen con un netto 6-3 6-2.

Musetti vince all’esordio agli Internazionali Roma 2025, battuto Virtanen - Esordio vincente per Lorenzo Musetti oggi, venerdì 9 maggio, nel tabellone singolare maschile agli Internazionali di Roma 2025 (ecco programma e risultati degli italiani e dove vedere il torneo in tv ).

LIVE Musetti-Virtanen 6-3 6-2, ATP Roma 2025 in DIRETTA: esordio in pieno controllo per il n.2 italiano - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:22 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Musetti-Virtanen.

BUBLIK SUBITO OUT A WIMBLEDON Il campione di Halle, fra i più in forma ai nastri di partenza, viene fermato da Jaume Munar per 6-4 3-6 4-6 7-6 6-2. È già l’undicesima testa di serie a raccogliere un’eliminazione all’esordio in questo #Wimbledon. Vai su Facebook

Musetti batte Duckworth a Toronto, risultato e prossimo avversario; LIVE Musetti-Duckworth 1-0, ATP Toronto 2025 in DIRETTA: inizia il torneo dell’azzurro!; Musetti, esordio vincente al Canadian Open: battuto Duckworth.

Musetti, esordio vincente al Canadian Open: battuto Duckworth - E' buona la prima di Lorenzo Musetti nel Masters 1000 dell'Open del Canada. Lo riporta sport.tiscali.it

Atp 1000 Toronto, Musetti ok all'esordio: battuto Duckworth in due set - Debutto vincente per Lorenzo Musetti nel "National Bank Open Presented by Rogers", l’Atp Masters 1000 in scena sui campi in cemento di Toronto , in Canada. Da msn.com