Musetti-Duckworth oggi a Toronto | orario precedenti e dove vederla

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti torna in campo nel Masters 1000 di Toronto. Oggi, martedì 29 luglio, l'azzurro affronta al secondo turno del torneo canadese il qualificato James Duckworth. Lorenzo, testa di serie numero 3 del tabellone, cerca il riscatto dopo la sconfitta all'esordio nell'Atp 500 di Washington. Ecco orario, precedenti e dove vedere il match . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

