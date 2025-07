Museo Leonardo3 | cronaca di una chiusura annunciata

Dopo la chiusura della storica Scuola del Fumetto milanese, ora tocca al Museo Leonardo3. Un’altra eccellenza culturale cittadina, premiata dalla Presidenza della Repubblica e visitata da oltre due milioni di persone, rischia di sparire nel silenzio. Nessun dibattito pubblico, nessuna assunzione di responsabilitĂ politica. La giunta di sinistra tace, mentre i funzionari procedono. Con metodo. . L'IdentitĂ . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Museo Leonardo3: cronaca di una chiusura annunciata

