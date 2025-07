Mun music notes Cerri e Mancini per il gran finale

Si conclude domani (Salone Nobile di Palazzo Gradari, ore 21.15) la rassegna Mun Music notes in Pesaro, promossa da Comune di Pesaro e Amat su progetto artistico di Eugenio Della Chiara. Il recital del baritono Matteo Mancini, accompagnato al pianoforte da Elisa Cerri, propone un programma che indaga sulla capacità della musica di raccontare il rapporto tra l’artista e il potere. Nato a Pesaro nel 1998, Matteo Mancini ha studiato fin da piccolo canto lirico e chitarra classica e si è diplomato con il massimo dei voti e la lode al Conservatorio di Firenze. È vincitore di numerosi premi tra cui il 1° premio al Concorso lirico internazionale Città di Pienza 2022 e il Premio Voci emergenti al Concorso lirico internazionale As. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mun music notes. Cerri e Mancini per il gran finale

In questa notizia si parla di: mancini - music - notes - cerri

MUN Music notes in Pesaro, ultimo appuntamento il 30 luglio con il recital del baritono Matteo Mancini accompagnato al pianoforte da Elisa Cerri https://marcheinfinite.com/2025/07/28/mun-music-notes-in-pesaro-ultimo-appuntamento-il-30-luglio-con-il-recital Vai su Facebook

MERCOLEDÌ 30 LUGLIO ULTIMO APPUNTAMENTO DI “MUN MUSIC NOTES IN PESARO” CON IL RECITAL DEL BARITONO MATTEO MANCINI ACCOMPAGNATO AL PIANOFORTE DA ELISA CERRI - Vai su X

Mun music notes. Cerri e Mancini per il gran finale; MUN Music notes in Pesaro, ultimo appuntamento il 30 luglio con il recital del baritono Matteo Mancini accompagnato al pianoforte da Elisa Cerri; Matteo Mancini ed Elisa Cerri / MUN Music Notes in Pesaro.

Mun music notes. Cerri e Mancini per il gran finale - 15) la rassegna Mun Music notes in Pesaro, promossa da Comune di Pesaro e Amat su progetto artistico di Eugenio Della Chiara. Scrive ilrestodelcarlino.it

Pesaro, recital del baritono MATTEO MANCINI, con ELISA CERRI al piano - La decima edizione di MUN Music notes in Pesaro, rassegna promossa dal Comune di Pesaro con l’ AMAT con la direzione artistica di Eugenio Della Chiara, volge al termine mercoledì 30 luglio a Palazzo G ... Riporta informazione.it