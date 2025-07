Movida a Benevento il venerdì e il sabato musica all’aperto fino a mezzanotte e mezza | l’ordinanza

Tempo di lettura: < 1 minuto Con ordinanza sindacale, è stato disposto che a partire dal primo agosto, per tutto il mese e fino al 15 settembre, il venerdì e il sabato è consentita la diffusione di musica all’esterno dei locali fino alle ore 00,30, con allungamento, dunque, di 30 minuti rispetto a quanto disposto dall’ordinanza numero 50 del 2023. Quanto ai decibel consentiti nessuna modifica rispetto ai limiti stabiliti dal provvedimento sindacale 50 del 2023.  La Polizia Municipale è incaricata di far rispettare l’Ordinanza a tutela dei beni primari della salute e della proprietà privata predisponendo, all’uopo, turni di servizio che consentano di dare continuità ai controlli tesi a garantire il rispetto del dispositivo e fornendo report periodici degli esiti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Movida a Benevento, il venerdì e il sabato musica all’aperto fino a mezzanotte e mezza: l’ordinanza

In questa notizia si parla di: ordinanza - venerdì - sabato - musica

