Mostre in Italia le più belle d' arte green visitabili tutta l' estate

Viaggio in dieci tappe tra progetti artistici che valorizzano davvero il territorio: la nostra selezione, a cominciare da Peccioli. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Mostre in Italia, le piĂą belle d'arte (green) visitabili tutta l'estate

In questa notizia si parla di: mostre - italia - belle - arte

Tre mostre a Cava de’ Tirreni per la IV edizione della Festa Nazionale dell’Associazione Italia-Cuba - Cava de’ Tirreni è pronta ad accogliere la IV edizione della Festa Nazionale dell’Associazione di Amicizia Italia-Cuba, quest’anno in programma presso il Convento di San Francesco e Sant’Antonio, nei giorni 27, 28 e 29 giugno 2025.

“Designer’s Table”: sono dodici i giovani designer vincitori del progetto culturale che lega Italia e Corea, protagonisti a novembre di due mostre internazionali a Seoul e Milano. - I designer, formati dai due architetti e designer italiani Ico Migliore e Mario Trimarchi, hanno reinterpretato le due culture gastronomiche attraverso la trasformazione simbolica delle posate Dodici giovani designer – sei italiani e sei coreani – sono stati selezionati come vincitori del progetto internazionale “Designer’s Table”, un’iniziativa di collaborazione culturale che unisce il design e le tradizioni gastronomiche di Italia e Corea.

Grandi eventi. Tre mostre da incanto celebrano i campioni del Giro d’Italia - di Renzo Castelli PISA Seppure il ciclismo non abbia più l’allure di un passato nel quale tutti i campionissimi erano italiani ha conservato il format del Grande evento nazionale.

@lucianapretta partecipa a SELVA ESMERALDA Artisti in dialogo sull'Amazzonia! Visibile fino a domenica 10 novembre dalle 15 alle 23 BIO Luciana Pretta Fiore (1980, Bahia, Brasile) vive e lavora in Italia. Nel 2024 si è specializzata in pittura all’Ac Vai su Facebook

Mostra Ponte d’Arte; 25 mostre d’arte da non perdere in Italia nel 2025; Le migliori mostre del 2024: 100 esperti le hanno votate per noi. Ecco la classifica.

Esplora le mostre d’arte contemporanea in Italia - Un tuffo nelle mostre d'arte contemporanea che animano l'Italia, esplorando opere e artisti che lasciano un segno profondo. Da viaggiamo.it

Le mostre da vedere al sud Italia quest’estate - Da Napoli ad Agrigento: Scopri le suggestive mostre in esposizione al sud questa estate e l’intero autunno sino a dicembre ... Segnala libreriamo.it