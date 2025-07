Raffaele Fiore, ex militante delle Brigate Rosse coinvolto nell’agguato di via Fani e nel sequestro di Aldo Moro, è morto all’età di 71 anni. La notizia è stata appresa da LaPresse da fonti qualificate. Fiore, figura di rilievo nella colonna torinese delle Br, prese parte il 16 marzo 1978 all’azione armata a Roma in cui fu rapito il presidente della Democrazia Cristiana e furono uccisi i cinque uomini della sua scorta. Chi era Raffaele Fiore. Originario di Torino, fu tra i protagonisti dell’agguato di via Fani, il 16 marzo 1978, che portò al rapimento del presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro e all’uccisione dei cinque uomini della sua scorta. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Morto Raffaele Fiore, tra i brigatisti dell’agguato ad Aldo Moro