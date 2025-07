Morto Raffaele Fiore condannato per il sequestro di Aldo Moro era uno dei brigatisti del commando di via Fani

Raffaele Fiore, 71 anni, era uno dei brigatisti travestiti da avieri che avevano sequestrato Aldo Moro dopo aver ucciso la scorta.

