Firenze, 29 giugno 2025 – È andata avanti fino a notte fonda la perquisizione nella villa di Celeste Pin, dove lo scorso 22 luglio il suo corpo privo di vita è stato ritrovato dal figlio in seguito a quello che era stato etichettato come un suicidio. Ma, dopo la denuncia dell’ex moglie, Elena Fabbri, dubbiosa sul gesto dell’ex calciatore, i poliziotti del commissariato di Rifredi, sono tornati nell’abitazione di via dei Massoni per acquisire ricette mediche e farmaci, computer e vecchi telefoni, rendiconti bancari, documenti patrimoniali, polizze. Tutto questo sarà utile per incrociare ciò che verrà fuori dai dati contenuti nel telefono di cui l’ex moglie e il figlio maggiore Jonis, tramite l’avvocato Mattia Alfano, hanno sollecitato un controllo approfondito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Morte di Celeste Pin, la polizia nella villa fino a notte: sequestrati farmaci e rendiconti