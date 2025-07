Lorena Blanco Pita, una vita dedicata al corpo e al palco. Lorena Blanco Pita, 37 anni, una delle più amate e rispettate bodybuilder della scena spagnola, è morta improvvisamente sabato 26 luglio a causa di un arresto cardiaco. La tragedia si è consumata nella sua abitazione a Lugo, in Galizia. Nonostante il rapido intervento dei soccorsi e il trasporto d’urgenza all’Ospedale Universitario Lucus Augusti, non c’è stato nulla da fare. L’atleta si stava preparando intensamente per uno degli eventi più importanti della sua carriera: il Ms. Olympia, la competizione di bodybuilding più prestigiosa al mondo, in programma a ottobre a Las Vegas. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Morta Lorena Blanco Pita, la campionessa di bodybuilding stroncata da un malore a 37 anni