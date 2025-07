Montoro | Ansalone rinuncia ai gettoni fondi destinati a iniziative sociali

Tempo di lettura: 2 minuti “In un momento delicato per la vita amministrativa del nostro Comune, ritengo doveroso ribadire l’impegno che ho assunto nel momento in cui ho accettato il mandato conferitomi dai cittadini: rappresentare i loro interessi con serietĂ , trasparenza e responsabilitĂ . Il Consiglio comunale è il luogo dove si costruiscono le decisioni che riguardano la quotidianitĂ delle persone: dai servizi essenziali alla cura del territorio, dalla gestione delle risorse pubbliche alla tutela delle fasce piĂą fragili. In quest’ottica, ogni discussione e ogni voto dovrebbe sempre avere al centro il bene collettivo”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

