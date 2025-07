Montieri fa scuola Rigenerazione urbana | il progetto case a 1 euro citato da ’The Guardian’

Montieri (Grosseto), 29 luglio 2025 – Da paese dell’entroterra toscano a esempio internazionale di rigenerazione urbana. Montieri è finito sotto i riflettori del quotidiano britannico The Guardian, grazie alla sua partecipazione al progetto “Case a 1 euro”, nato nel 2015 come una scommessa contro lo spopolamento e diventato un caso di successo. La giornalista californiana Lauren Markham, in un reportage dedicato al fenomeno delle case in vendita a prezzo simbolico in Italia, ha citato Montieri tra i comuni piĂą interessanti del progetto. Durante un soggiorno nel nostro Paese, ha visitato il borgo accompagnata dal sindaco Nicola Verruzzi, raccogliendo dati, storie e impressioni dal vivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Montieri fa scuola. Rigenerazione urbana: il progetto case a 1 euro citato da ’The Guardian’

