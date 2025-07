Montecalvo Irpino colpo notturno al postamat | esplosioni e paura tra i residenti

Montecalvo Irpino (Avellino) – Nella notte, un gruppo di malviventi ha preso di mira il postamat di Viale dei Pini, facendo esplodere il dispositivo con due potenti deflagrazioni che hanno bruscamente interrotto la quiete dei residenti. Il colpo è avvenuto in prossimitĂ della chiesa di San. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: montecalvo - irpino - colpo - postamat

Montecalvo Irpino, arrestato 44enne per rapina aggravata - I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Avellino hanno tratto in arresto un 44enne di origini romene, destinatario di Mandato d’Arresto Europeo emesso dall’Autorità Giudiziaria della Romania per il reato di “rapina aggravata in concorso”, commesso nel 2020.

Montecalvo Irpino: Carabinieri arrestano 44enne colpito da Mandato d’Arresto Europeo per rapina aggravata - Montecalvo Irpino. L’uomo era ricercato dall’Autorita Giudiziaria della Romania per il reato di “rapina aggravata in concorso” commesso nel 2020.

Montecalvo Irpino, colpo notturno al postamat: esplosioni e paura tra i residenti.

Montecalvo, lo scambia per il fratello: parroco preso a bastonate - Pompilio Maria Pirrotti di Montecalvo Irpino, ... Da ilmattino.it

Montecalvo Irpino, latitante ricercato in tutta Europa: arrestato ... - È stato rintracciato e arrestato dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale ... Lo riporta ilmattino.it