Monica Lorenzatti perde in un incidente figlia sorella e nipote condannata a due anni | Poteva frenare

Per il giudice Massimo Rigon, quell'incidente si poteva evitare. Chi era alla guida, Monica Lorenzatti, avrebbe avuto il tempo di reagire per scansare lo schianto che ha portato alla morte della sorella Graziella, della figlia Gioia Virginia Casciani e della nipote, Ginevra Barra Bajetto. Le due. 🔗 Leggi su Today.it

Perse in un incidente la figlia, la sorella e la nipote: condannata a due anni. Le motivazioni della sentenza: Ā«Aveva 70 metri per frenareĀ»; Monica Lorenzatti perde in un incidente figlia, sorella e nipote, condannata a due anni: Poteva frenare; Condannata per l'incidente in cui morirono figlia e nipote. La mia prigione dura da sette anni.

Perse figlia, sorella e nipote in incidente: pena di 2 anni. I giudici: ā€œAveva 70 metri per frenareā€ - Rese note le motivazioni che hanno portato alla condanna della torinese Monica Lorenzatti Il camionista Alberto Marchetti ha sbagliato: non doveva inchiodare. Segnala torino.repubblica.it

Pattinatrici morte nell'incidente in A22, condannata la madre: ā€œAveva tempo per frenareā€ - Leggi su Sky TG24 l'articolo Pattinatrici morte nell'incidente in A22, condannata la madre: ā€œAveva tempo per frenareā€ ... Da tg24.sky.it