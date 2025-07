Mondiali nuoto argento per Ceccon nei 100 dorso

(Adnkronos) – Thomas Ceccon vince la medaglia d'argento nei 100 dorso ai Mondiali di Singapore oggi martedì 29 luglio. L'azzurro parte con un po' di ritardo nei primi 50, poi è protagonista di una rimonta pazzesca e chiude in 51"90 dietro solo al sudafricano Coetze, sorpresa di giornata e nuovo campione del mondo con record . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: mondiali - argento - ceccon - dorso

Mondiali di Nuoto di Fondo, Taddeucci: “L’argento corona la mia carriera. La gara è stata difficile” - Singapore – La seconda medaglia azzurra ai Mondiali di Nuoto di Fondo a Singapore ha il volto soddisfatto e felice di Ginevra Taddeucci.

LIVE Nuoto di fondo, 5 km femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: Taddeucci ancora d’argento! E’ seconda dietro a Johnson - CCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.42: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito, appuntamento alle 4.

Ginevra Taddeucci fa il tris d’argento nei Mondiali di nuoto di fondo: azzurra sul podio anche nella 3 km Knockout Sprint - Acque bianche nell’isola di Sentosa (Singapore). Giornata di novità e di 3 km Knockout Sprint nella penultima giornata dei Mondiali 2025 di nuoto di fondo.

Ceccon argento nei 100 dorso ai Mondiali. L’azzurro deluso: “Non pensavo andassero così forte” Vai su X

Argento per la 4x100 maschile! Azzurri non smettete di farci sognare I Mondiali di nuoto in corsia si aprono con l’Italia che conquista uno splendido argento nella 4x100 maschile con D’Ambrosio, Ceccon, Zazzeri e Frigo, dietro all’Australia col record ita Vai su Facebook

Mondiali nuoto, argento per Ceccon nei 100 dorso; Ceccon argento nei 100 dorso ai Mondiali. L’azzurro deluso: “Non pensavo andassero così forte”; ++ Mondiali nuoto: Ceccon d'argento nei 100 dorso ++.

Mondiali Nuoto 2025, Quadarella argento nei 1500 stile. Ceccon secondo nei 100 dorso - Simona Quadarella ha vinto la medaglia d' argento nei 1500 stile libero ai Mondiali di Nuoto di Singapore con il tempo di 15'31"79 nuovo record ... Lo riporta msn.com

Simona Quadarella e Thomas Ceccon hanno vinto l’argento nei 1500 metri stile libero e nei 100 metri dorso ai Mondiali di nuoto - Nelle finali di oggi ai Mondiali di nuoto di Singapore gli italiani Simona Quadarella e Thomas Ceccon hanno vinto la medaglia d’argento nelle rispettive gare: i 1500 metri stile libero e i 100 metri ... Da ilpost.it