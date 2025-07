Mondiali Nuoto 2025 Quadarella argento nei 1500 stile | oro a Ledecky

Simona Quadarella ha vinto la medaglia d’ argento nei 1500 stile libero ai Mondiali di Nuoto di Singapore con il tempo di 15’31?79 nuovo record europeo e italiano. Per l’azzurra è il sesto podio mondiale consecutivo tra 800 e 1500. Medaglia d’oro per la grande favorita l’americana Katie Ledecky con il tempo di 15’26?44, bronzo per l’australiana Lani Pallister con il tempo di 15’41?18. L’azzurra: “ Non me l’aspettavo, delusione Parigi alle spalle “. “ Non me l’aspettavo per niente, sapevo di andare bene ma non pensavo così tanto. Al record europeo ci pensavo da anni, ma non credevo potesse arrivare adesso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

