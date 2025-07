Mondiali di Scherma Tbilisi 2025 | Italia in corsa con spada maschile e sciabola femminile

Dopo l'oro della sciabola maschile e il bronzo del fioretto femminile, le squadre azzurre centrano gli ottavi nelle ultime due prove a squadre. Domani la chiusura del programma iridato. Ancora carica dopo la splendida giornata di ieri, culminata con la medaglia d'oro della sciabola maschile e il bronzo del fioretto femminile, l'Italia prosegue la sua avventura al Mondiale di scherma 2025 a Tbilisi.

TBILISI – Con ancora negli occhi la medaglia d'oro dell'Italia della sciabola maschile, un trionfo atteso da 10 anni e arrivato ieri insieme al bronzo del team di fioretto femminile, oggi nell'ottava giornata le squadre azzurre della spada maschile e della sciabola femminile qualificate per gli ottavi di finale, domani l'ultima giornata di gare.

