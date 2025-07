Mondiali di nuoto | Italia d’argento con Quadarella e Ceccon

Dopo quello di Niccolo Martinenghi nei 100 rana, arrivano altri due secondi posti con una splendida Simona Quadarella nei 1500 sl e con Thomas Ceccon nei 100 dorso. Due medaglie dello stesso valore ma dal sapore decisamente diverso: dolce quello della campionessa romana unica in grado di restare in scia dell'aliena Katie Ledecky, decisamente amaro quello del campione veneto che arrivava da grande favorito nella gara in cui è campione olimpico in carica e primatista del mondo

In questa notizia si parla di: quadarella - ceccon - mondiali - nuoto

