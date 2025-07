Mondiali di nuoto doppio argento per l’Italia | Quadarella da record nei 1500 stile Ceccon secondo nei 100 dorso Gli azzurri in vasca domani

Due medaglie d’argento per l’Italia ai Mondiali di nuoto in corso a Singapore. Simona Quadarella e Thomas Ceccon salgono entrambi sul secondo gradino del podio nelle rispettive gare, portando a 15 il bottino della delegazione azzura in questi mondiali. Manca ancora all’appello, però, il metallo più importante: l’oro. Quadarella, argento con record europeo nei 1500 stile libero. Simona Quadarella ha conquistato l’argento nei 1500 metri stile libero con un tempo di 15’31?79, stabilendo il nuovo record europeo (e italiano) sulla distanza. Davanti a lei solo la statunitense Katie Ledecky, dominatrice della specialità e ancora una volta campionessa mondiale. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: mondiali - nuoto - argento - italia

