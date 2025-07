Mondiali di nuoto | Ceccon argento di rabbia Quadarella argento di felicità

In pochi minuti i Mondiali di nuoto regalano all’Italia due medaglie d’argento. Lo stesso metallo, ma sensazioni molto diverse, perchè Simona Quadarella è felice per il secondo posto alle spalle della divina Ledecky, batte il record europeo dei 1500 che resisteva dal 2013 e soprattutto dimostra di aver dimenticato completamente la beffa delle Olimpiadi di Parigi quando si dovette accontentare del quarto posto. Non può gioire piĂą di tanto invece per l’argento Thomas Ceccon anche se il tempo che realizza nei 100 dorso è ottimo (51”90) e l’atleta veneto lo sottolinea appena uscito dalla vasca. Ma dal campione olimpico e detentore del record mondiale sulla distanza ci si aspettava l’oro e lo stesso Ceccon prima dei Mondiali aveva detto che a Singapore andava per vincere. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Mondiali di nuoto: Ceccon argento di rabbia, Quadarella argento di felicitĂ

