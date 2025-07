Mondiali di Nuoto capolavoro dell’atleta azzurra | cos’ha fatto!

Simona Quadarella riscrive la storia ai Mondiali di nuoto di Singapore, regalando all'Italia una medaglia che brilla come non mai e un nuovo record europeo. la nuotatrice romana si impone interpretando alla perfezione una gara lunga e difficile come i 1500 stile libero. La squadra italiana, già protagonista con Martinenghi, Ceccon e Benedetta Pilato, trova così in Simona un nuovo punto di riferimento. Una gara sensazionale. L'atmosfera è elettrica e il medagliere azzurro si arricchisce di un argento che vale come un oro. Quadarella, con un tempo clamoroso di 15'31''79, conquista il secondo posto, firmando il primato europeo e italiano.

Mondiali nuoto, Quadarella argento nei 1500sl: è record europeo - L'atleta azzurra ha conquistato il secondo posto nella gara nuotando in 15'31"79 e stabilendo il nuovo record europeo, oltre che italiano. Lo riporta tg24.sky.it

