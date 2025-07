Mondiali di nuoto | argento e record europeo per Simona Quadarella

Altra medaglia per l'Italia ai mondiali di nuoto di Singapore. Ancora una volta a portare in alto il tricolore è la romana Simona Quadarella che nei 1500 stile libero ha conquistato l'argento. Una prova pazzesca per la ragazza di Ottavia che si è dovuta arrendere soltanto alla statunitense.

In questa notizia si parla di: mondiali - nuoto - argento - simona

