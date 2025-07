Mondiali di nuoto 2025 i risultati di oggi dell' Italia | argento per Quadarella e Ceccon

Singapore, 29 luglio 2025 - Il programma in vasca dei Mondiali di nuoto 2025 arriva alla terza giornata e per l' Italia le medaglie sono ancora due, entrambe di argento: Simona Quadarella arriva seconda nei 1500 stile libero femminili alle spalle della fenomenale Katie Ledeck y, mentre il campione in carica Thomas Ceccon abdica per appena 5 centesimi nei 100 dorso maschili nel giorno della delusione di Nicolò Martinenghi, che al contrario di Simone Cerasuolo non accede alla finale dei 50 rana maschili.  La sessione mattutina.  Nei 50 rana maschili tutto bene per Simone Cerasuolo e Nicolò Martinenghi, entrambi qualificati in semifinali rispettivamente con tempi di 26. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mondiali di nuoto 2025, i risultati di oggi dell'Italia: argento per Quadarella e Ceccon

