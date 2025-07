Moda Made in Italy | cosa cambia con l’accordo Usa–Ue sui dazi?

Le imprese di moda italiane devono seguire da vicino l’evoluzione della lista dei settori esenti. In assenza di esenzione, serve una strategia di difesa dei margini: packaging premium, posizionamento alto, mercati diversificati. L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Moda Made in Italy: cosa cambia con l’accordo Usa–Ue sui dazi?

Alta moda, musica e colori: il Me Fashion award fa trionfare il Made in Italy - L’estro, la passione e quella sana incoscienza con cui si realizzano i sogni. Racchiude tutto questo il Made in Italy, di cui Messina per una notte è stata la capitale.

Il Rilancio della Moda Italiana: Una Nuova Era per il Made in Italy? - Il nostro Governo punta 250 milioni sull'eccellenza della moda italiana: cosa significa per chi ama vestire con stile? La moda italiana sta vivendo un momento cruciale.

Torna la sfilata di moda e bellezza made in Calolzio - Torna a Calolziocorte per la sesta edizione la sfilata di moda organizzata da Confcommercio Lecco - zona Valle San Martino.

Tavolo #Moda I Presentate al #MIMIT le novità del Piano Italia Moda per il sostegno alla crescita e la norma sulla certificazione della #legalità della filiera. ? Ministro Adolfo Urso "Priorità di governo, simbolo del Made in Italy". Sul fronte dei dossier euro

Il Made in Italy si celebra oggi per la seconda volta con una giornata dedicata: cos'è e come è nato; Mayday Mayday | Non basteranno i soldi a risolvere la crisi del Made in Italy; Crisi Made in Italy: cosa ha insegnato il 2024 alla moda.

Salvare il made in Italy partendo dalla credibilità del marchio e da un adeguato storytelling - Made in Italy nell'occhio del ciclone in questi ultimi giorni e non solo per i dazi che, nonostante l'accordo tra Usa e Ue, penalizzano molti settori, ... fashionunited.it scrive

Dazi, che futuro c’è per il Made in Italy? Dal vino ai farmaci, cosa deve fare ogni settore per sopravvivere all’accordo - Una bottiglia di vino rischia di passare, nei ristoranti americani da 11 a 60 euro. Scrive msn.com