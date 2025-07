Mobilità dirigenti scolastici otto conferme e due cambi incarico a Piacenza I docenti del Parini | Increduli

MobilitĂ dei dirigenti scolastici, otto conferme e due cambiamenti d’incarico negli istituti di Piacenza e provincia. Le assegnazioni del Ministero sono state pubblicate nelle scorse settimane dall’Ufficio scolastico dell’Emilia-Romagna e saranno in vigore dal prossimo 1° settembre, prima dello. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Reclutamento e mobilità dirigenti scolastici: confronto tra sindacati e ministero - Nel corso dell’incontro del 6 maggio tra sindacati e Ministero dell’Istruzione, si è discusso dello stato delle assunzioni dei dirigenti scolastici e della mobilità interregionale, con focus su reggenze, concorsi in corso e l’introduzione di una piattaforma digitale per la gestione delle domande di mobilità .

Dirigenti scolastici: mobilità su 100% posti, + 12 milioni di euro per il FUN. ANP: “Agiamo concretamente per risultati reali. Grazie al Ministro” - "Ieri 21 maggio 2025 – in fase di conversione in legge del D.L. n. 45/2025 – il Senato ha approvato due emendamenti espressamente richiesti dall’ANP: il primo dispone un incremento di 12 milioni del FUN 2025/26; il secondo deroga alle disposizioni contrattuali che disciplinano l’imminente mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, rendendo disponibile il 100 per cento dei posti vacanti in ciascuna regione, fatti salvi i contingenti regionali del concorso ordinario": così in una nota l'ANP.

Mobilità Dirigenti Scolastici 2025/26: confronto al Ministero su organici e incarichi - Si è svolto lo scorso 27 maggio 2025, presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, un incontro ufficiale per discutere della mobilità dei Dirigenti Scolastici e della determinazione dell’organico per l’anno scolastico 2025/2026.

AGGIORNAMENTO 16 LUGLIO 2025 - Pubblicati gli esiti della mobilitĂ dei dirigenti scolastici 2025/26. Consulta le assegnazioni e i trasferimenti definitivi comunicati dagli USR. Vai su Facebook

MobilitĂ dirigenti scolastici: proroga domande al 3 luglio. NOTA e Decreto FASCE di complessitĂ Vai su X

