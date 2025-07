Missoni l’eleganza italiana che sa di estate | l’incontro tra heritage e lifestyle contemporaneo

Life&People.it Tra mare, sole e pattern iconici, il brand celebra la stagione calda con un nuovo pop-up in partnership con Buganville. Colori vibranti come il tramonto sulle Eolie, trame che si muovono come onde sulla pelle. In un’estate che si accende di stile, Missoni torna a raccontare la propria essenza: quella di un marchio che da sempre interpreta la leggerezza con profonditĂ , e la moda con identitĂ . Tra i protagonisti indiscussi del Made in Italy, il brand sceglie Panarea per svelare la sua visione estiva, con un pop-up esclusivo firmato in collaborazione con le boutique Buganville. Un progetto che va ben oltre la semplice vendita: un dialogo tra heritage e contemporaneitĂ , tra territorio e racconto di stile, tra cultura visiva e savoir-faire, perchĂ© se c’è un nome che, stagione dopo stagione, riesce a vestire l’estate con naturalezza, quello è Missoni. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

In questa notizia si parla di: missoni - estate - eleganza - italiana

Completi Toosh in u meraviglioso tessuto Missoni Leggeri, colorati e super versatili: i nuovi completi Toosh sono disponibili in due meravigliose varianti — azzurro e rosa — perfetti da indossare sia coordinati che spezzati. Il tessuto effetto Missoni, fresco e c

