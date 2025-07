Miss Nonna 2025 tre baresi premiate nel concorso nazionale

Tre baresi premiate nell'evento nazionale dedicato alle nonne. Lo scorso fine settimana, nell’area eventi del nuovo Palazzo del Turismo ‘Arcobaleno’ di San Mauro Mare, con il Patrocinio del Comune di San Mauro Pascoli, si è svolta la 21esima edizione di ‘Miss Nonna’, il primo concorso nazionale. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Miss Nonna 2025, tre baresi premiate nel concorso nazionale - La 63enne Angela Stellacci di Bitonto, la 56enne Rosa Stringano di Modugno e la 55enne Flor Maria Brojanico Boada di Cassano Murge hanno conquistato 3 fasce durante la fase finale dell'evento ... Da baritoday.it

Miss Nonna, una fascia anche per l’estetista di Viareggio Mariana Marin - La giuria, presieduta da Moris Guidi, sindaco di San Mauro Pascoli, ha proclamato vincitrice, con la fascia, la corona ed il trofeo di Miss Nonna 2025, Manila Mariani, 52 anni, impiegata, di Loreto, ... Scrive luccaindiretta.it