Quanto deve essere penoso per Elly Schlein e i suoi emissari campani provare a ricondurre Vincenzo De Luca a più miti consigli, per non intralciare la corsa di quel Roberto Fico già promesso in dote a Giuseppe Conte. O spaventare Antonio Decaro, alle prese con il fantasma dell’ex cacicco Michele Emiliano, con lo spauracchio di mandare a Bari Francesco Boccia, nella sua vita già silurato un paio di volte in lontane primarie pugliesi. Quando tutto s’ingarbuglia, quello è il momento in cui si rompe l’ordine delle cose e avanzano fenomeni morbosi come il potere di condizionamento degli ex cacicchi che resistono all’idea di essere garbatamente messi da un lato: così stritolano i partiti che li elevarono alla guida delle rispettive Regioni con tutto il peso dei loro voti. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Minacce e ricatti tra Conte e Schlein, ora rischia anche Fico