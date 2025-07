Milano solidale la tela della pace si allunga! i cittadini hanno tempo fino al 1 luglio per inviare i propri lavori

Si rinnova la collaborazione dei Frati Minori Cappuccini di Santa Maria alla Fonte con ATIR - Associazione Teatrale Indipendente per la Ricerca, da anni capofila di iniziative volte a rafforzare l’identità territoriale dei cittadini del Municipio 5, e la Biblioteca Chiesa Rossa. Fino a luglio le. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: cittadini - milano - solidale - tela

Beppe Sala: "A Milano ci sono ancora troppe auto, i cittadini usino i mezzi pubblici" - Il capoluogo lombardo punta a rispettare gli obiettivi Onu per il 2030. Sala rilancia il trasporto pubblico e l'abbandono dell'auto privata: "E' una opportunità economica"

Milano, entrata in vigore nuova ZTL nel Quadrilatero della Moda, attiva 24 ore su 24, cittadini: "Amministrazione Sala la peggiore del dopoguerra" - Il cuore del lusso milanese sarà ancora più esclusivo. Il Comune ha infatti istituito una nuova ZTL permanente nel Quadrilatero della Moda, attiva 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana Da oggi, lunedì 12 maggio, il Quadrilatero della Moda di Milano diventa ufficialmente una Zona a Traf

Milano, i due volti di via Padova: “I cittadini segnalano spaccio e risse mentre i prezzi delle case aumentano” - Milano – È un’icona multietnica, via Padova. L’anima di NoLo, Nord di Loreto, quattro chilometri fino a Crescenzago in cui la situazione cambia anche da un marciapiede all’altro.

Apre a Milano un nuovo Market solidale; Da Milano ad Erbusco, per dipingere “1 Km di tela” tra i vigneti del Franciacorta: lo hanno fatto più di 200 tra artisti dell’Accademia di Brera e semplici cittadini appassionati di pittura, per “Bellavista su Milano. Paesaggio, territorio, identità ”.

Milano, il Credito Solidale per l’Abitare al via con 900mila euro - Nasce dalla consapevolezza di questa complessità il nuovo strumento pensato per offrire un supporto ai milanesi in difficoltà. Si legge su vita.it