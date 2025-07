Milano arrestato un 46enne per spaccio di farmaci | sequestrati Rivotril e Pregabalin gli effetti sui giovani

Arrestato a Milano un 46enne marocchino per spaccio di farmaci e ricettazione: sequestrati medicinali, refurtiva e denaro. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Milano, arrestato un 46enne per spaccio di farmaci: sequestrati Rivotril e Pregabalin, gli effetti sui giovani

In questa notizia si parla di: milano - arrestato - 46enne - spaccio

Palpeggia in strada una diciottenne e danneggia le auto: 20enne arrestato a Rho (Milano) - Un ragazzo di 20 anni ha palpeggiato in strada una ragazza di 18 anni ed è stato arrestato per violenza sessuale.

Milano, fugge all’alt e abbandona l’auto carica di eroina. Poi torna a recuperarla: arrestato - Sesto San Giovanni (Milano) – La Polizia di Stato di Milano ha arrestato un marocchino di 44 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Milano, finto ginecologo arrestato per violenze sessuali, 71enne radiologo in pensione filmava vittime da 9 anni con l’aiuto di un 42enne - Insieme al finto ginecologo è stato arrestato anche un 42enne. Le violenze sarebbero iniziate nel 2016, i 2 operavano per una clinica fittizia Un uomo di 71 anni, ex medico radiologo in pensione, spacciatosi per ginecologo, e un complice di 42 anni, sono stati posti agli arresti domiciliari a

Spaccio a Bolzano: Arrestato 46enne e sequestrati oltre 600 grammi di cocaina Un 46enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Bolzano, per detenzione ai fini di spaccio, grazie alle segnalazioni dei residenti che hanno portato al sequestro di cocaina e Vai su Facebook

Trovato con benzadiazepine e ricette mediche, arrestato 46 enne irregolare con precedenti; Trovato con benzadiazepine e ricette mediche, arrestato 46 enne irregolare con precedenti; Spaccio di farmaci in Bovisa: arrestato marocchino con ricette rubate per pregabalin e ritrovil.

Milano, spaccio di farmaci con Benzodiazepina: arrestato - com) Milano, 29 luglio 2025 – La Polizia di Stato ha arrestato ieri a Milano un cittadino marocchino di 46 anni, irregolare, con precedenti di polizia, per detenzione di sostanze stupe ... Lo riporta mi-lorenteggio.com

Rivotril in compresse e flaconi: un arresto a Milano per spaccio di benzodiazepine - Nello zaino dell’uomo i poliziotti della volante del commissariato di via Schiaparelli hanno trovato 90 euro, altre 60 compresse e un flacone di 10 ml dello stesso farmaco. Riporta msn.com