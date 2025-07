Milan Gabbia | L’esperienza in Spagna mi ha cambiato come uomo e calciatore

Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Gabbia: “L’esperienza in Spagna mi ha cambiato come uomo e calciatore”

In questa notizia si parla di: milan - gabbia - esperienza - spagna

Milan, sale l’allerta diffidati: Gabbia a un passo dalla squalifica - Al termine del match di Genoa-Milan, il difensore centrale Matteo Gabbia è stato sanzionato con un cartellino giallo: entra in diffida

Bologna-Milan, "Gabbia non sa chi è": imbarazzo in diretta - L'angolo della moviola di Mediaset nel dopo partita di Bologna-Milan regala momenti di un certo imbarazzo.

Tuttosport – Allegri con Ricci e Gabbia: parte il Milan all’italiana - 2025-07-05 12:15:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di Tuttosport: MILANO – Allenatore italiano (per altro il più titolato al via della prossima Serie A); primo acquisto ufficiale, un giocatore italiano (nel giro della nazionale); primo calciatore a presentarsi ai test per la nuova annata sportiva, ancora italiano.

Vado, cresco e torno: quelli che come Gabbia non hanno paura di andare all’estero; Milan, il procuratore di Gabbia Tinti: «Merita più considerazione, ad altri danno subito la maglia»; Matteo Gabbia: il cuore, l’algoritmo e un calcio che sa tanto di vecchio (e ci piace un sacco).

Gabbia alla Gazzetta dello Sport: «Allegri l'uomo giusto» - Gabbia, difensore del Milan, ha parlato alla Gazzetta dello Sport degli obiettivi stagionali del club rossonero e non solo: le dichiarazioni Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Matteo Gabbia, dif ... Riporta milannews24.com

Gabbia Milan, il leader fissa l’obiettivo della stagione: «Noi come gruppo abbiamo un’idea comune, vogliamo questo traguardo» - Gabbia Milan, il leader fissa l’obiettivo della stagione: «Noi come gruppo abbiamo un’idea comune, vogliamo questo traguardo». Secondo milannews24.com