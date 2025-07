Migranti dati choc | il 30% si ritira dalla scuola Valditara zittisce la Schlein | Classi separate ma che razzismo!

“Oltre il 30%, quindi circa un terzo dei ragazzi stranieri, non completa la scuola dell’obbligo, questo “vuol dire che un terzo dei ragazzi stranieri non ha nessuna possibilità di inserirsi nel tessuto lavorativo della società italiana”. I dati clamorosi sono stati forniti oggi da Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del Merito nel corso della sua intervista al Caffe’ della Versiliana a Marina di Pietrasanta (Lucca). “Mi sono fatto dare da Invalsi – ha aggiunto – l’andamento dei ragazzi stranieri, sono dati che mi sono arrivati qualche giorno fa e che poi rendero’ noti alla stampa, sono veramente impressionanti”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Migranti, dati choc: il 30% si ritira dalla scuola. Valditara zittisce la Schlein: “Classi separate, ma che razzismo!”

In questa notizia si parla di: scuola - migranti - dati - choc

Cometa è un piccolo borgo nel verde che si affaccia sul lago di Como. C’è una scuola con tanti indirizzi, un centro diurno ed estivo, un corso per migranti. Tutto all’insegna di una grande capacità di fare e progettare. E di accogliere - N ell’atrio della scuola, ampio e luminoso, sono in mostra due comode sedie da giardino in legno, con cuscini dai colori vivaci.

"Erede dei fascisti, deporta i migranti". Interrogazioni e proteste per il libro di scuola anti-Meloni - Un libro di scuola che butta la storia in politica. È clamoroso il caso - l'ennesimo - di strumentalizzazione ideologia sui banchi scolastici.

Ora Greta si occupa anche di migranti e attacca il governo e i Cpr in Albania che, secondo lei, violano i diritti umani. ? Ormai sembra un'attivista... Vai su Facebook

Edizione del 13 maggio 2025; Tre insegnanti italiani arrestati in Bulgaria a Natale per aver salvato ragazzi migranti, il racconto choc: Oggi, in Europa, va così; Austria choc, ex studente spara a scuola e fa strage: dieci le vittime.

Scuola e calo nascite, dati choc. Il convegno a Palazzo Ducale: "A ... - 2 apr 2025 GIULIA PRETE Cronaca La Nazione Lucca Cronaca Scuola e calo nascite, dati choc. Come scrive lanazione.it

Scuola, calo choc degli iscritti. Anche in Puglia meno cattedre - Anche in Puglia meno cattedre Da Foggia a Lecce: si perdono oltre 10mila studenti all’anno per la denatalità di Giuseppe ANDRIANI 4 Minuti di Lettura ... Segnala quotidianodipuglia.it