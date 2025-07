Michael Alfred morto a 43 anni in vacanza addio all’artista rap

Modena, 29 luglio 2025 – Era il migliore a consigliare il giusto outfit, soprattutto quando si trattava di serate di gala e lì, da Mangano, dove ha lavorato in via Taglio, era impossibile non fermarsi a scambiare con lui due chiacchiere. Ma era anche un genio creativo della musica tanto che collaborò con varie music band, cantando e rappando e spaziando dal reggae, al rap, alla dance hall, sino al rithm and blues. Modena è in lutto per la morte improvvisa di Michael Alfred Ngana, 43 anni, deceduto – secondo le prime informazioni – mentre si trovava in Grecia insieme alla famiglia. Pare che Ngana sia stato colto da malore in acqua (da chiarire se in quel momento si trovasse in piscina o al mare). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

