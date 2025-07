Mfe rilancia su Prosieben | Avanti verso la tv europea

Ieri Mfe, la holding che controlla Mediaset in Italia e Spagna, ha rilanciato su ProsiebenSat. La tv commerciale tedesca di cui già detiene poco più del 30 per cento. Nelle settimane scorse, a sorpresa, i cechi di Ppf si erano messi di traverso con una loro scalata parziale sul 30 per cento della società tedesca. Pier Silvio Berlusconi ha deciso di non mollare, anzi di rilanciare. Con la mossa di ieri, se l'offerta italiana venisse accettata da tutti impegnerebbe 1,4 miliardi, di cui circa 730 cash e il resto in azioni (con diritto di voto attenuato) di Mfe. Si tratta di un premio di circa il 23 per cento sulle ultime quotazioni di Borsa e sull'opa dei cechi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Mfe rilancia su Prosieben: "Avanti verso la tv europea"

