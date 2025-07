Mezzolara, che duello con la Spal. Il Corticella in missione salvezza.

Sono state ufficialmente suddivise in due gironi le sei formazioni bolognesi che parteciperanno al prossimo campionato di Eccellenza. Nel tardo pomeriggio di ieri, il comitato regionale della Figc ha infatti pubblicato i raggruppamenti per la stagione 2025-2026 del calcio dilettanti, con Corticella e Zola Predosa che, come da previsione, sono state inserite nel temibile girone A. Un pochino meglio è andata a Castenaso, Medicina Fossatone, Mezzolara ed Osteria Grande che, come lo scorso anno, sono state confermate nel raggruppamento B. Partendo dal gruppo A, Corticella e Zola Predosa, dei nuovi tecnici Michel Cavina e Fabio Perinelli, saranno chiamate ad affrontare cinque piacentine, due parmensi, sei reggiane e tre modenesi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

