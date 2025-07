Meteo Roma del 29-07-2025 ore 19 | 15

meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino nubi sparse al nord con chi tu Alpi Orientali Romagna ampie schiarite altrove nel pomeriggio instabilità Un momento con acquazzoni possibili su Alpi centro-orientali Appennino più stabile altrove tra la serata è la notte tempo per veramente stabile tutte le regioni con molti addensamenti al schiarite altrove al centro al mattino piogge sparse sul versante Adriatico più asciutto altrove con sole prevalente sulle coste tirreniche al pomeriggio condizioni meteo miglioramento con nuvolosità alternate a schiarite maltempo asciutto tra la sera della notte instabilità diffusa con prevalenza di Cherry Season su tutti i settori al sud Al mattino locali piogge sul Molise più asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio residui fenomeni sulle coste molisane asciutto altrove con nuvolosità e schiarite sole prevalente sulle Isole maggiori in serata e nottata tempo stabile comunque con cieli sereni o poco nuvolosi temperature minime in generale diminuzione massime stabile un carro Sud sulla Sicilia sul Medio versante Adriatico in rialzo sul resto d'Italia le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo Italia meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

