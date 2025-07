Meteo martedì rapido rasserenamento ma resta qualche nuvola

La situazione. Secondo le previsioni meteo, l’arrivo delle correnti fresche nord atlantiche a più riprese non ha solamente sconfitto il caldo africano ma ci ha riportati sotto le medie stagionali. Attualmente siamo dai 46°C sotto media nei valori massimi e da 68°C sotto media nei valori minimi. E’ una situazione legata all’instabilità e dunque destinata a rientrare rapidamente già da martedì ma per alcuni giorni potremo contare su valori quasi d’altri tempi che avranno un vago sapore delle estati azzorriane. Meteo martedì. Nord: Ancora qualche piovasco o temporale sul Nordest e residuo sulla Romagna. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: meteo - martedì - rapido - rasserenamento

Meteo, le previsioni in Campania per martedì 6 maggio 2025 - Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, martedì 6 maggio 2025. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

Meteo Italia, martedì 13 maggio 2025: instabilità diffusa e temporali in diverse regioni - ABBONATI A DAYITALIANEWS Martedì 13 maggio 2025, l’Italia è interessata da condizioni meteorologiche instabili, con piogge e temporali che colpiscono varie aree del Paese.

Meteo | Previsioni per martedì 13 maggio - A Modena domani nubi basse e banchi di nebbia in sollevamento diurno. rasserena in serata, non sono previste piogge.

Meteo martedì, rapido rasserenamento ma resta qualche nuvola; Meteo Liguria: breve perturbazione, poi assaggio d'estate; Meteo giovedì 5 Giugno: il ritorno del sereno dopo la bufera.