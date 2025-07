Messina l’ex pentito di mafia Bisognano torna in carcere | Affari nel movimento terra grazie ad agganci in Comune

Torna in carcere l’ex pentito Carmelo Bisognano. Si tratta del primo grande pentito della mafia di Barcellona Pozzo di Gotto. Ex boss dei Mazzarroti, nota frangia della mafia in provincia di Messina, fu lui stesso ad autodefinirsi ministro per i lavori pubblici della Sicilia orientale, secondo accordi presi anche con i Santapaola. Ed è ancora nel settore dei lavori pubblici che si apre l’ennesimo capitolo giudiziario dell’ex boss. Grazie ad altri due indagati, l’ex pentito avrebbe esercitato pressioni nelle attivitĂ economiche del territorio, imponendosi nel settore del movimento terra, anche grazie ad “agganci” negli uffici tecnici pubblici del comune di MazzarrĂ Sant’Andrea, un comune collinare nella zona tirrenica della provincia di Messina, il cui consiglio comunale fu sciolto per mafia nel 2015. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Messina, l’ex pentito di mafia Bisognano torna in carcere: “Affari nel movimento terra grazie ad agganci in Comune”

