Il cancelliere Friedrich Merz ha affermato che due aerei tedeschi effettueranno missioni di lancio di aiuti dalla Giordania a Gaza gi√† domani. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Merz: "Due aerei tedeschi lanceranno aiuti su Gaza" | Nyt: "Anche Gb sta valutando il riconoscimento dello Stato di Palestina" - I ministri di Netanyahu: "Lo Stato di Palestina non si farà, annettere la Cisgiordania e senza accordo con Hamas anche Gaza"

Londra riconoscerà lo Stato di Palestina a settembre | Merz: "Due aerei tedeschi lanceranno aiuti su Gaza" - Il governo inglese: "Se Israele non accetta il cessate il fuoco". I ministri di Netanyahu: "Lo Stato di Palestina non si farà, annettere la Cisgiordania e senza accordo con Hamas anche Gaza"

Merz annuncia due aerei diretti in Giordania per portare aiuti a Gaza - Roma, 29 lug. (askanews) - La Germania collaborer√† con la Giordania per inviare aiuti umanitari a Gaza "al pi√Ļ tardi a partire da questo fine settimana, forse gi√† da domani", ha affermato il cancelliere tedesco Friedrich Merz, dopo che Israele ha promesso di aprire rotte sicure, in risposta alle preoccupazioni internazionali per la fame nel territorio sotto assedio.

Merz, 'domani lanceremo aiuti su Gaza, è segnale' - Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha affermato che due aerei tedeschi effettueranno missioni di lancio di aiuti dalla Giordania a Gaza già domani, definendo l'aiuto un segnale piccolo ma important ... Lo riporta msn.com

Merz: "Ministri esteri di Germania, Francia e Gran Bretagna presto in Israele" - "Chiederemo ai ministri degli Esteri di Francia, Gran Bretagna e Germania di recarsi insieme in Israele giovedì della prossima settimana e di presentare la posizione dei tre governi". Da ansa.it