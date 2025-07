Merz ' domani lanceremo aiuti su Gaza è segnale'

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha affermato che due aerei tedeschi effettueranno missioni di lancio di aiuti dalla Giordania a Gaza giĂ domani, definendo l'aiuto un segnale piccolo ma importante. Lo riporta il Guardian. "Questo lavoro potrebbe dare solo un piccolo contributo agli aiuti umanitari, ma invia un segnale importante: siamo qui, siamo nella regione", ha affermato Merz in una conferenza stampa a Berlino, insieme al re di Giordania Abdullah. Nel frattempo, secondo quanto riferito da fonti diplomatiche di francesi, anche Parigi procederĂ ''nei prossimi giorni'' al lancio di aiuti umanitari a Gaza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Merz, 'domani lanceremo aiuti su Gaza, è segnale'

