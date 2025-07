Mercato Juve adesso il Napoli tenta l’assalto e studia la beffa | il suo nome è diventato prioritario dopo che quell’affare è naufragato! Cosa bolle in pentola…

Mercato Juve, occhio al ritorno di fiamma del Napoli! Gli azzurri tentano il colpaccio, visto che è saltata quella trattativa: cosa filtra. Dopo la delusione per il mancato acquisto di Dan Ndoye, che ha scelto di trasferirsi al Nottingham Forest, il Napoli è alla ricerca di un altro esterno di qualità per rinforzare il proprio reparto offensivo. Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, il club azzurro potrebbe tornare su Jadon Sancho, esterno d’attacco del Manchester United, che è in uscita dal club inglese e, che, da tempo, sembra vicino alla Juventus. Mercato Juve, la trattativa per Sancho è bloccata per via di quelle due cessioni che non sono ancora arrivate. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

