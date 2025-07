Mercato Inter non solo De Winter | gli occhi dei nerazzurri su un altro gioiello del Genoa!

Ancora nessuna offerta ufficiale ai rossoblĂą. Il dialogo tra il mercato Inter e il Genoa prosegue anche dopo la chiusura dell’operazione che ha portato Valentin Carboni in prestito al club ligure. Il legame tra le due societĂ resta solido e potrebbe svilupparsi ulteriormente nelle prossime settimane, soprattutto in ottica difensiva e di centrocampo. Come riportato da Il Secolo XIX, il club nerazzurro continua a seguire con interesse Koni De Winter, difensore centrale belga classe 2002, giĂ nel mirino nella passata stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com

