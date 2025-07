Mensa scolastica sconti per oltre 900 famiglie

Una manovra a sostegno dei nuclei familiari con bambini. È il provvedimento presentato ieri mattina a Palazzo Manfredi, frutto del lavoro sinergico di tre assessorati: Welfare, Istruzione e Bilancio. Con l’obiettivo di rafforzare i servizi educativi e introdurre significative agevolazioni economiche per le famiglie, l’amministrazione faentina ha messo mano ai canoni di refezione scolastica approvando un provvedimento, in vigore da settembre, che prevede uno sconto del 50% sul canone di chi aderisce al servizio mensa. Un taglio a cui potranno accedere tutte le famiglie che hanno un Isee inferiore a 9. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mensa scolastica, sconti per oltre 900 famiglie

In questa notizia si parla di: famiglie - mensa - scolastica - sconti

Michele Menchetti su mensa scolastica: dubbi su qualità e gestione, al via a un sondaggio tra le famiglie - La risposta del vicesindaco Lucia Tanti alla mia interrogazione consiliare sul servizio mensa scolastica non può che lasciarmi insoddisfatto.

Mangiare in mensa scolastica. Quanto sborsano le famiglie: il conto per i riminesi - Quanto spendono le famiglie riminesi per la mensa scolastica? Una domanda più che lecita da porsi, dato che, secondo l’ultima indagine di Cittadinanzattiva sulle tariffe delle mense scolastiche, l’Emilia-Romagna risulta essere la regione italiana più costosa, sia per la scuola dell’infanzia che.

Quanto spendono le famiglie di Monza per far mangiare i figli a scuola: dove la mensa costa di meno (e dove di più) - Le tavole delle mense scolastiche lombarde hanno piatti sempre più "salati". Ma per i costi. Ammonta a circa 97 euro al mese, secondo l’ottavo rapporto di Cittadinanza Attiva, la spesa media per famiglia in Lombardia durante l’anno scolastico in corso, per i pasti del proprio figlio.

Mensa scolastica, sconti per oltre 900 famiglie; Mensa scolastica: per i faentini arrivano sconti a partire da settembre; Stangata sulle mense scolastiche di Modena: aumento di 200 euro a bambino.

Mensa scolastica, sconti per oltre 900 famiglie - 360 euro e chi ha più di un figlio che usufruisce del servizio pagherà il 50% ... Scrive msn.com

Mensa scolastica: per i faentini arrivano sconti a partire da settembre - Da settembre ci saranno notevoli agevolazioni nel servizio mensa per asili (nido e materna) ed elementari. Riporta ravennawebtv.it