mediterraneo allargato italia e stati uniti il tempo delle scelte strategiche secondo volpi

Il Mediterraneo non è una periferia. Non è una cerniera passiva tra l'Europa e il resto del mondo, né un'area da presidiare a distanza con droni e satelliti. Il Mediterraneo è uno spazio vivo, mutevole, attraversato da rotte storiche e tensioni contemporanee, in cui si incrociano interessi economici, religiosi, strategici, climatici e umani. E soprattutto è un territorio oggi più conteso che mai. Conteso non soltanto dalle potenze regionali, ma anche da quelle globali: la Russia ha stabilito presenze navali permanenti in Siria ed Egitto, la Cina ha consolidato la sua influenza economica in tutto il Nordafrica e nel Sahel, la Turchia ha rafforzato le sue ambizioni navali e politiche da Tripoli a Mogadiscio, e gli Stati Uniti – pur restando una potenza globale – sembrano spesso incerti tra un ruolo di leadership attiva e un riflesso protezionista, tra strategie militari muscolari e una reale comprensione culturale dei contesti locali.

