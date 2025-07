Medioriente | a settembre anche Malta riconoscerà Stato Palestina

Milano, 29 lug. (LaPresse) – “Come Governo, abbiamo preso la decisione che, durante l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del prossimo settembre, il nostro Paese riconoscerĂ lo Stato palestinese”. Lo scrive su Facebook il premier maltese Robert Abela. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Medioriente: a settembre anche Malta riconoscerĂ Stato Palestina

Gaza, saltano i negoziati. La furia dell’inviato Usa Witkoff: «Colpa di Hamas». Macron: «A settembre la Francia riconoscerà la Palestina» - L’inviato speciale della Casa Bianca per il Medio Oriente, Steve Witkoff, ha annunciato l’interruzione dei colloqui in Qatar per il cessate il fuoco a Gaza perché Hamas «non agisce in buona fede».

La Francia riconoscerà la Palestina a settembre, l’ira di Usa e Israele: «Una ricompensa al terrorismo» - Con una mossa che rischia di riscrivere gli equilibri diplomatici occidentali in Medio Oriente, Emmanuel Macron ha annunciato l’intenzione della Francia di riconoscere ufficialmente lo Stato palestinese.

La Francia riconoscerà lo Stato di Palestina: annuncio ufficiale di Macron all’ONU a settembre - ABBONATI A DAYITALIANEWS Macron: “Una scelta per la pace duratura in Medio Oriente”. La Francia si prepara a riconoscere ufficialmente lo Stato di Palestina, e lo farà nel contesto della prossima Assemblea Generale delle Nazioni Unite, prevista a settembre a New York.

MEDIO ORIENTE | La Gran Bretagna riconoscerĂ a settembre lo Stato di Palestina. Riunione straordinaria del consiglio dei ministri: "Se Israele non accetta il cessate il fuoco' a Gaza". #ANSA

Il governo britannico di Keir Starmer è pronto ad anticipare a settembre il suo impegno a riconoscere formalmente lo Stato di Palestina se Israele non...

Medio Oriente, Starmer avverte Israele: Cessate il fuoco o a settembre riconosciamo Palestina; Londra riconoscerĂ lo Stato di Palestina a settembre | Netanyahu: Starmer premia Hamas e punisce le sue vittime; Il Regno Unito riconoscerĂ lo Stato di Palestina a settembre: l'annuncio del premier Starmer.