McKennie Juventus Gazzetta | dall’ipotesi Roma alla permanenza a Torino il texano ha deciso il suo futuro! Cosa ha scelto

McKennie Juventus (Gazzetta dello Sport): dall’ipotesi Roma spuntata in questi giorni alla permanenza a Torino, il texano ha deciso il suo futuro!. Weston McKennie ha preso una decisione chiara sul suo futuro: il centrocampista statunitense ha rifiutato l’offerta della Roma  e ha scelto di restare alla Juventus  fino alla scadenza del suo contratto, fissata per il 2026. Nonostante l’interesse dei giallorossi, che lo avevano messo nel mirino per rinforzare il centrocampo, McKennie  ha deciso di concentrarsi sul presente e di non prendere decisioni affrettate riguardo al suo futuro. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il giocatore sta bene a Torino e non ha alcuna intenzione di muoversi in questa finestra di mercato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - McKennie Juventus (Gazzetta): dall’ipotesi Roma alla permanenza a Torino, il texano ha deciso il suo futuro! Cosa ha scelto

